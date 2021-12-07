Проект Федерации креативных индустрий Creative Russia Map получил Премию Рунета

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Проект Creative Russia Map, созданный Федерацией креативных индустрий (ФКИ), стал одним из победителей Премии Рунета. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФКИ.

"7 декабря 2021 года прошла XVIII торжественная церемония вручения Премии Рунета, на которой проект Федерации креативных индустрий (ФКИ) Creative Russia Map был признан победителем в номинации "Креативные индустрии", - сказано в сообщении.

Проект представляет собой онлайн-каталог инфраструктурных организаций сектора креативной экономики России. Стартовал он в августе этого года и включает свыше 160 инфраструктурных организаций и проектов по всей стране, которые представлены в виде каталога. Сервис помогает предпринимателям найти нужную организацию-партнера в сфере консалтинга, экспертизы, образования, лоббирования, инфоподдержки, нетворкинга. Работает Creative Russia Map по принципу "Википедии", то есть пользователи сами могут предлагать организации и таким образом расширять онлайн-каталог.

"Мы с самого начала взяли вектор на развитие IT-решений для рынка. Это требует серьезной проработки проблемного поля в секторе, взаимодействия с широким кругом акторов. Прямо сейчас Федерация креативных индустрий готовит новый сервис, который выйдет в первом квартале следующего года. Очень ценно, что наш уже реализованный проект - Карта креативных индустрий России - отмечен Премией Рунета. Это подтверждает правильный выбор вектора деятельности", - рассказал генеральный директор ФКИ Игорь Намаконов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, которого также цитирует пресс-служба, термин "креативные индустрии" для нашей страны относительно новый, но быстро завоевывает популярность. "И хочется верить, что наша премия в номинации "Креативные индустрии" найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал", - добавил Плуготаренко.