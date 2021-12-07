Работодатели Чувашии смогут предоставлять два дня отдыха проходящим вакцинацию сотрудникам

ТАСС, 7 декабря. Власти Чувашии рекомендовали работодателям региона предоставлять два дня дополнительного оплачиваемого отдыха сотрудникам, проходящим вакцинацию. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного во вторник на официальном портале органов власти республики.

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации <…> предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дополнительных дня отдыха", - отмечается в документе.

Согласно указу, работодателям также рекомендовано перевести на дистанционную работу работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не имеющих противопоказаний к ней.

Как пояснили журналистам в пресс-службе администрации главы региона, документ также разрешает доступ в административные здания органов власти и органов местного самоуправления Чувашской Республики без сертификата о прохождении вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. Эти ограничения также сняты для посетителей специализированных торговых объектов по реализации медицинских изделий.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

По данным пресс-службы администрации главы республики, к вакцинации в регионе приступили более 500 тыс. человек (65,9% от плана), из них 478 тыс. завершили вакцинацию полностью (62,9% от плана). Доля вакцинированного населения в Чувашии на сегодняшний день составляет 41,5%.