В новгородский центр реабилитации поступило новое оборудование

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Современное оборудование, которое позволит проходить реабилитацию после перенесенных инсультов и других тяжелых заболеваний, поступило в Клинический центр медицинской реабилитации в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

"В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года" в учреждение закуплены роботизированная система для функциональной терапии верхних конечностей Gloreha, реабилитационная интерактивная система Nirvana, а также цифровая система для рентгенодиагностики. Общая стоимость оборудования превысила 45 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Клинического центра медицинской реабилитации Русланы Березиной, предыдущий рентген-аппарат в течение последних двух лет постоянно был в ремонте.

"Преимущество нового аппарата в том, что им могут воспользоваться пациенты любого телосложения, в том числе маломобильные. Аппарат цифровой, это важно. Он позволит подключить нашу рентгенологическую службу к цифровому контуру, который создан в регионе. Это значит, что после того, как доктор сделает заключение, он может отправить документы в единую систему, в которой их увидят врачи в любом другом медучреждении страны", - отметила Березина, добавив, что под установку рентген-аппарата было капитально отремонтировано помещение.

По предварительным данным, в 2022 году в круглосуточном стационаре Центра реабилитации медицинскую помощь получат около 400-420 пациентов неврологического профиля. Примерно трети из них потребуется реабилитация на поступившем сейчас оборудовании. Рентгенологические исследования в течение года пройдут около 2 тыс. граждан.