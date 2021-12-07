Горнолыжный сезон открыли на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 7 декабря. /ТАСС/. Новый горнолыжный сезон начался на курорте Домбай во вторник. Для туристов подготовлены четыре канатных дороги и девять горнолыжных трасс различного уровня сложности, сообщил ТАСС министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев.

"Курортный поселок Домбай Карачаево-Черкесии сегодня открыл горнолыжный сезон. Две недели назад на основном склоне катания горы Мусса-Ачитара заработала система искусственного оснежения. Выпадение естественных осадков позволило курорту подготовиться в полной мере и запустить все мощности", - сказал Текеев.

Он добавил, что в новом сезоне на курорте для отдыхающих работают четыре канатные дороги общей протяженностью около 12 км, в том числе канатно-кресельная, гондольная, шестикресельная и маятниковая. Туристы могут подняться на высоту 3 170 м над уровнем моря. Для гостей подготовлены девять горнолыжных трасс протяженностью 25 км разных категорий сложности: широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот - для профессионалов и экстремалов.

На территории поселка функционируют 97 гостиничных комплексов емкостью 7,5 тыс. койко-мест, 20 пунктов проката оборудования и 49 точек общественного питания. Благодаря системе искусственного оснежения эксперты прогнозируют продление горнолыжного сезона до мая 2022 года.

Региональный министр обратил внимание, что вход посетителей в пункты общественного питания и заселение в гостиницы производится только после предъявления QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании отрицательного ПЦР-теста при медотводе от вакцинации и документа, подтверждающего личность. Также необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при обслуживании на кассах и при посадке на канатные дороги.

О курорте

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии. Он действует с середины ХХ века, в настоящее время развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 м над уровнем моря.

За первые девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".