Четыре региона России окажутся в эпицентре холода в ближайшие дни

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели. Температура в этих регионах будет ниже нормы на 7-11 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России наиболее интенсивные отрицательные аномалии температуры прогнозируются в двух регионах - Архангельская область и Карелия. До конца рабочей недели там температура будет ниже нормы на 7-11 градусов. В Архангельской области прогнозируется 20-21 градус мороза, в Карелии - 18-23 градуса мороза", - рассказал он.

По словам Вильфанда, наиболее заметные отклонения температуры на азиатской части страны будут в Магаданской области и на Чукотке. "Там тоже температура ниже нормы на 7-11 градусов, но температура уже минус 48-49 градусов", - отметил метеоролог.