Ушаков: Путин заметил у одного из помощников Байдена такую же ручку, как у него

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом обратил внимание на ручку, которой пользовался один из помощников американского лидера. Она оказалась такой же, как у самого Путина, рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Путин даже обращал внимание на то, что один из них (представителей США, находившихся рядом с Байденом во время переговоров - прим. ТАСС), использует такую же простую ручку, которая и у Путина была в руках", - поделился подробностями переговоров представитель Кремля. По его словам, этот момент беседы - пример шуток, которые звучали во время двухчасового разговора.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловой, но в нем было место для шуток и обмена комплиментами, отметил Ушаков.

"Состоялся двухчасовой разговор, мы засекали, ровно два часа президенты беседовали. Это происходило в формате закрытой видео-конференц-связи", - сказал представитель Кремля.

"Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами. Нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы, в ходе которого затрагиваются и щепетильные, и не только щепетильные вопросы", - сказал Ушаков.

"По поводу шуток: когда серьезные умные люди разговаривают друг с другом, они иногда дают волю, чтобы облачить какую-то длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер, но от этого ситуация становится более понятной", - объяснил помощник Путина.

По его словам, "там было несколько шуток", как с американской, так и с российской стороны. "Наш президент умеет и любит" в нужный момент поддержать шутливый тон, пояснил Ушаков.