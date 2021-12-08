Эксперт: переговоры Путина и Байдена позволили избавиться от недосказанности в отношениях

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом позволяют надеяться на снижение напряженности в отношениях между двумя великими державами за счет избавления от недосказанности и неверных представлений. Об этом заявила ТАСС директор парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос.

"Это всегда хорошо, когда продолжается диалог, он позволяет избежать недопонимания. Переговоры между Путиным и Байденом могут способствовать снижению напряженности, которая, на мой взгляд, была пагубной и опасной, когда каждая сторона ожидает от другой худшего. Теперь Вашингтон и Москва могут вернуться к нормальной тональности", - сказала она.

Галактерос считает, что переговоры с США могут сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Донбассе, поскольку "американцы не только поддерживают, но и побуждают украинские власти к действиям". Кроме того, нынешний диалог стал хорошей возможностью для России вновь четко обозначить свои "красные линии" по части интеграции Украины в НАТО. "Это означало бы очевидную угрозу и реакция Москвы вполне понятна", - отметила собеседница агентства.

"Надеюсь, теперь будет своего рода перемирие, некая глобальная договоренность о статусе Украины с военной и политической точки зрения, о ее границах и автономии регионов", - добавила она.

"Байден, как мне представляется, все-таки осознал необходимость отказаться от продолжения конфронтационной политики. Ее результаты контрпродуктивны. Она лишь отдаляет Россию от Запада и укрепляет ее связи с Индией, Китаем и Ираном", - убеждена Галактерос.

Вклад Парижа

Франция, по мнению доктора политических наук, должна выполнять роль связующего звена и быть "голосом разума" в контексте отношений между Западом и Москвой. Также Париж должен способствовать "снижению эскалации, которая проявляется в риторике относительно ситуации на Украине. "Думаю Франция должна придерживаться более свободного и независимого подхода, следовать своему собственному видению ситуации. Надеюсь, что в 2022 году французское руководство будет расположено вести более независимую и сбалансированную политику", - отметила Галактерос.

"Западные лидеры поняли, что надо воспринимать мир таким, каков он есть и сотрудничать с государствами такими, какие они есть. Особенно по вопросам в сфере безопасности", - заключила собеседница агентства.

Каролин Галактерос - основатель и директор аналитического центра Geopragma, на протяжении длительного времени занималась проблемами стратегического анализа и прогнозирования для государственных структур Франции. Является аудитором Института высших исследований по проблемам национальной обороны, а также руководителем семинаров в Военной школе для высшего командного состава при парижской Военной академии. Полковник оперативного резерва французской армии, специалист по стратегической разведке. Автор нескольких книг, в том числе "Манеры мира и манеры войны" (Manieres du monde, manieres de guerre, 2013) и "В направлении новой Ялты. Сборник геополитических хроник 2014-2019" (Vers un nouveau Yalta. Recueil de chroniques g opolitiques, 2019).

Новый раунд диалога

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.