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Переговоры Путина и Байдена

Эксперт: переговоры Путина и Байдена позволили избавиться от недосказанности в отношениях

Вашингтон и Москва могут вернуться к нормальной тональности, отметила директор парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом позволяют надеяться на снижение напряженности в отношениях между двумя великими державами за счет избавления от недосказанности и неверных представлений. Об этом заявила ТАСС директор парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос.

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"Это всегда хорошо, когда продолжается диалог, он позволяет избежать недопонимания. Переговоры между Путиным и Байденом могут способствовать снижению напряженности, которая, на мой взгляд, была пагубной и опасной, когда каждая сторона ожидает от другой худшего. Теперь Вашингтон и Москва могут вернуться к нормальной тональности", - сказала она.

Галактерос считает, что переговоры с США могут сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Донбассе, поскольку "американцы не только поддерживают, но и побуждают украинские власти к действиям". Кроме того, нынешний диалог стал хорошей возможностью для России вновь четко обозначить свои "красные линии" по части интеграции Украины в НАТО. "Это означало бы очевидную угрозу и реакция Москвы вполне понятна", - отметила собеседница агентства.

"Надеюсь, теперь будет своего рода перемирие, некая глобальная договоренность о статусе Украины с военной и политической точки зрения, о ее границах и автономии регионов", - добавила она.

"Байден, как мне представляется, все-таки осознал необходимость отказаться от продолжения конфронтационной политики. Ее результаты контрпродуктивны. Она лишь отдаляет Россию от Запада и укрепляет ее связи с Индией, Китаем и Ираном", - убеждена Галактерос.

Вклад Парижа

Франция, по мнению доктора политических наук, должна выполнять роль связующего звена и быть "голосом разума" в контексте отношений между Западом и Москвой. Также Париж должен способствовать "снижению эскалации, которая проявляется в риторике относительно ситуации на Украине. "Думаю Франция должна придерживаться более свободного и независимого подхода, следовать своему собственному видению ситуации. Надеюсь, что в 2022 году французское руководство будет расположено вести более независимую и сбалансированную политику", - отметила Галактерос.

"Западные лидеры поняли, что надо воспринимать мир таким, каков он есть и сотрудничать с государствами такими, какие они есть. Особенно по вопросам в сфере безопасности", - заключила собеседница агентства.

Каролин Галактерос - основатель и директор аналитического центра Geopragma, на протяжении длительного времени занималась проблемами стратегического анализа и прогнозирования для государственных структур Франции. Является аудитором Института высших исследований по проблемам национальной обороны, а также руководителем семинаров в Военной школе для высшего командного состава при парижской Военной академии. Полковник оперативного резерва французской армии, специалист по стратегической разведке. Автор нескольких книг, в том числе "Манеры мира и манеры войны" (Manieres du monde, manieres de guerre, 2013) и "В направлении новой Ялты. Сборник геополитических хроник 2014-2019" (Vers un nouveau Yalta. Recueil de chroniques g opolitiques, 2019).

Новый раунд диалога

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

Теги
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