Эксперт заявил, что обсуждение Украины не принесло конструктива в диалог Путина и Байдена

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден на переговорах во вторник зафиксировали прогресс по вопросам кибербезопасности и стратегической стабильности, однако обсуждение проблемы Украины вряд ли можно было назвать конструктивным. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, что Байден мог пользоваться весьма вызывающей риторикой по украинскому вопросу на переговорах с российским лидером, поскольку ничего от этого не терял. "Я думаю, что по Украине конструктива было мало. Американцы здесь в каком-то смысле находятся, или по крайней мере думают, что находятся, в очень благоприятном положении", - отметил собеседник агентства. Кортунов пояснил, что США не входят в нормандскую группу, не несут никакой ответственности за судьбу минских соглашений и могут в любой момент отстраниться от принятия обременяющих решений на этом направлении.

"При этом они имеют влияние на Киев, сейчас даже больше, чем европейцы, и могут, не беря на себя ответственности, тем не менее, каким-то образом влиять на ситуацию", - добавил эксперт. По его словам, американский президент по итогам диалога с российским коллегой будет обзванивать своих партнеров по НАТО, представляя ситуацию так, будто "он строго указал Путину, что не надо нападать на Украину". "Никто никому не докажет, почему Россия не вторглась на Украину: потому что не захотела или потому что Байден проявил жесткость. Это для него игра беспроигрышная", - указал аналитик.

"Если мы исходим из того, что эскалации не будет, то, конечно, это будет интерпретировано им таким образом. Тем более, что последние месяцы Байдена начали активно критиковать за то, что он мало внимания уделяет Украине и вообще слишком увлекся китайской темой, забывая о проблемах безопасности Европы и не оправдывая тех надежд, которые на него возлагались в контексте украинского направления. <…> В любом случае, он может говорить, что якобы это он убедил российского президента воздержаться от каких-то опрометчивых решений, которые могут иметь серьезные последствия и для России тоже", - сказал Кортунов.

Он добавил, что Путин обозначил своему визави озабоченность Москвы по поводу продвижения НАТО к российским границам и по поводу военно-технического сотрудничества альянса с Киевом. Однако, продолжил он, глава американской администрации не намерен брать на себя никаких обязательств по недопущению Украины в Североатлантический блок. "Боюсь, что максимум, о чем можно договориться по Украине, - это о том, что обе стороны готовы проявлять какую-то сдержанность и не предпринимать шагов, которые могли бы восприниматься другой стороной как дестабилизирующие или угрожающие", - подытожил аналитик.

Позитивные и проблемные моменты в диалоге

Однако, по его мнению, сторонам удалось добиться продвижения по темам кибербезопасности и стратегической стабильности, и президенты могут отметить успехи в реализации договоренностей женевского саммита на этих направлениях. "Мне кажется, что если искать в этой встрече или вообще в наших отношениях за последние месяцы какие-то позитивные вещи, то это как раз кибербезопасность, поскольку когда это все начиналось, у многих были сомнения, что такой разговор может к чему-то привести. И не случайно американцы от этого разговора долгое время уклонялись", - отметил собеседник агентства.

Сейчас же РФ и США демонстрируют способность находить точки соприкосновения - пока по таким аспектам кибербезопасности, как киберпреступность, финансовые преступления и цифровые сертификаты. "Потом, если удастся согласовать позиции по этим темам, то можно двигаться дальше и даже замахнуться на вопросы, связанные с кибервмешательством в политические процессы, - добавил эксперт. - По стратегической стабильности тоже диалог пошел. Пока что, конечно, это только первые шаги, но в принципе это важное и нужное дело. Здесь возможно какое-то продвижение вперед".

Тем не менее, Кортунов не ожидает позитивных изменений по вопросу работы диппредставительств двух стран после контакта Путина и Байдена. "В "посольской войне", к сожалению, за исключением возвращения послов, о котором президенты договорились, дела стали не лучше, а даже хуже, поскольку продолжаются высылки, сокращается дипломатический персонал. В начале года опять будет какой-то раунд взаимных высылок. Поэтому здесь, к сожалению, продвинуться не удалось, напротив, мы движемся в противоположном направлении", - заключил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.