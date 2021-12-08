В Москве состоялось награждение лауреатов премии "Знание"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии "Знание" состоялась во вторник в Москве, объявлены 28 лауреатов в 15 номинациях. Победителей номинации "За общий вклад в просвещение" наградил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Когда мы говорим о молодых ребятах и девчонках, для нас, действительно, было приятным откровением, что они готовы смотреть сложные лекции, готовы тратить на это большое количество времени. Мы, кажется, поняли очень важный ответ: им важна не просто сумма знаний, им важны глаза человека, личный пример. Люди, которые собрались в этом зале, все, кто представлен к номинации премии общества "Знание", - это, в первую очередь, вдохновители, люди, которые воодушевляют, передавая частичку своего огня, блеск своих горящих глаз и свою искреннюю веру в то, что они делают", - отметил он.

Так, лучшим просветительским проектом стал конкурс "Большая перемена", который также победил в номинации "За лучшее просветительское мероприятие". В 2021 году в нем приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей. "Конкурс запустился одновременно с пандемией и смог ответить на массовый запрос подростков и детей быть полезными. Мир развивается такими темпами, что сегодня большинство подростков уже имеет рабочие, актуальные предпринимательские проекты, ребята очень увлечены научно-техническими разработками, развиваются творчески. И каждый должен получить возможность раскрыть свой потенциал. Сегодня большая перемена - это не просто конкурс, это огромная команда, настоящая семья, где важен талант каждого", - сказал на церемонии награждения генеральный директор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский.

Лучшим просветителем года стал главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, профессор хирургии Леонид Бокерия, он также стал победителем в номинации "Спорт и ЗОЖ". Он до сих пор оперирует огромное число больных с врожденными и приобретенными пороками сердца и сердечных клапанов. "Я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, я хочу каждому, если здесь такие есть, кто этого не сделал, обязательно привиться, потому что эта зараза (коронавирус - прим. ТАСС) ничего другого не признает, кроме прививки. Я хочу пожелать, чтобы те поколения людей, кто через пять, 10, 50 лет будут стоять на этом месте, были лучше, счастливее нас и более долговечней", - сказал Бокерия на сцене.

Обладателей призов зрительских симпатий объявлял генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. "Я очень рад, что так много талантливых, выдающихся людей вносят свой вклад в общее дело просвещения, мотивации и вдохновения молодежи. Я знаю, что в данной номинации более 10 тысяч человек отдали свои голоса за всех номинантов", - отметил он.

Приз зрительских симпатий получил проект "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы". Это социально-исторический проект о героизме предков, неизвестных фактах истории России, которых еще нет в школьных учебниках. Лучшим просветителем зрители признали ученого-филолога, преподавателя Ивана Пыркова, который разработал фресковый метод преподавания литературы - предельная визуализация подаваемого материала, подача в сжатой, образной, яркой форме.

О премии

Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса просветителя в России. В 2021 году она проводится впервые, однако предполагается, что премия станет ежегодной.

В шорт-листы вошли 103 номинанта, после чего жюри определило лауреатов премии. В состав почетного жюри в том числе входят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава "Сбера" Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента "Центра знаний", который открывает доступ к широким возможностям мультимедийной инфраструктуры. Они также получат поддержку в продвижении своих проектов.

В награждении победителей принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, народные артисты России Константин Хабенский и Владимир Машков, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие.