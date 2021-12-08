Эксперт: диалог Путина и Байдена является шагом к деэскалации ситуации вокруг Украины

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Прошедшие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена являются важным шагом к деэскалации напряженности в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона из-за ситуации вокруг Украины и дают возможность в будущем создать "дорожную карту" для снятия основных противоречий. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, который является крупнейшим в Канаде экспертом по России, одним из основателей и постоянным членом международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Со стратегической точки зрения диалог Путина и Байдена не решит кризиса [между Москвой и Вашингтоном из-за Украины], но с тактической точки зрения это важный шаг к деэскалации, который дает возможность для дальнейшей оценки [ситуации] и создания "дорожной карты" для снятия основных противоречий, - сказал эксперт. - Первый важный шаг сделан. Надеюсь, что дальше будет следующий".

Дуткевич считает, что "двухчасового разговора между Путиным и Байденом было вполне достаточно, чтобы подробно объяснить друг другу свое восприятие текущей ситуации на Украине и вокруг нее, но еще недостаточно времени, чтобы изменить политику, которая довела этот кризис до нынешних пиковых значений, в том числе касаемо [реализации] минских соглашений".

Президенты России и США провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.