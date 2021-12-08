Проект "Ворлдскиллс" и лекторий "Достоевский" стали лауреатами премии "Знание"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Юниорское движение "Ворлдскиллс Россия" стало победителем премии "Знание" за вклад в сфере "Достижения и гордость России". Церемония награждения лауреатов состоялась во вторник в Москве.

"Через движение юниоры получают возможность раннего погружения в профессии по компетенциям "Ворлдскиллс". Основными направлениями деятельности юниорского движения являются чемпионаты и финалы по стандартам "Ворлдскиллс", общеразвивающая программа "Профильные техноотряды", профориентационные фестивали профессий", - говорится на сайте премии.

Лучшим просветительским проектом в интернете был выбран лекторий "Достоевский" - бесплатная универсальная современная медиатека видео, аудио, подкастов, курсов и вебинаров. Лучшим просветителем в интернете стал Денис Прудник, ведущий популяризатор космонавтики в РФ, основатель проекта "Мы верим в космос". В исторической номинации среди проектов победила мультимедийная выставка-комикс "Александр Невский", которая состоит более чем из 140 видеопроекций разного формата, а лучшим просветителем в этой номинации стал антрополог Станислав Дробышевский.

В номинации "Просвещение по радио и ТВ" победу среди проектов одержал документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" о событиях времен Февральской революции 1917 года, а среди просветителей в этой номинации победил доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, который с 2014 года ведет программу "Вопрос науки" на телеканале "Наука". Лучшим документальным фильмом признана картина "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС". Фильм рассказывает подробности о том, как ТАСС освещал полет Гагарина, и раскрывает интересные и порой малоизвестные моменты из жизни космонавта через эксклюзивные фотографии, многие из которых никогда не публиковались.

В номинации "Культура и искусство" победу одержал проект "Сказки для и про особенных детей". Это социальные сказки, герои которых отличаются от своего окружения. Проект призван мотивировать особенных детей и их родителей верить в лучшее будущее, расти и развиваться. Среди просветителей победителем в этой номинации стал руководитель проекта SiberiaDOC Николай Бем, который занимается развитием авторского документального кино в Сибири.

В номинации "За активную просветительскую деятельность в школе" победил проект "Билет в будущее", посвященный ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов. Учителем-просветителем года признан Алексей Ермолин, автор методики осмысленного обучения и создания креативных презентаций "Смыслографика". В номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе" жюри отдали победу проекту развития жестового языка "POжестI". Преподавателем-просветителем в этой номинации признан старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета Антон Шейкин.

О премии

Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса просветителя в России. В 2021 году она проводится впервые, однако предполагается, что премия станет ежегодной.

В шорт-листы вошли 103 номинантов, после чего жюри определило лауреатов премии. В состав почетного жюри в том числе входят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава "Сбера" Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента "Центра знаний", который открывает доступ к широким возможностям мультимедийной инфраструктуры. Они также получат поддержку в продвижении своих проектов.