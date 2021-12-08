Флаг РФ над дипмиссией в Братиславе заменил при его первом поднятии триколор Словакии

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский 30 лет назад серьезно выручил не получившее из Москвы к 1 января 1992 года знамя России дипломатическое представительство РФ, преобразованное из диппредставительства СССР. Он подарил дипломатам флаг Словакии, который они подняли над своим зданием на официальной церемонии смены государственных стягов. Об этом словацкий политик, возглавлявший с 23 апреля 1991 года по 24 июня 1992 года правительство республики, рассказал в среду ТАСС.

"На начало 90-х годов словацкий и российский триколоры были полностью идентичны, - отметил он. - Поэтому, когда в конце декабря 1991 года глава российского дипломатического представительства в Братиславе, преобразованного в срочном порядке из советского диппредставительства, сказал мне, что из Москвы не получил флаг РФ, а церемонию его поднятия необходимо провести уже через несколько дней - 1 января 1992 года, я предложил ему использовать флаг Словакии. Мое предложение было с благодарностью принято и в назначенный час над зданием России в нашей столице было поднято подаренное мною знамя, доставленное туда заранее с особым курьером из аппарата правительства Словакии".

В первые месяцы после распада СССР словацкие знамена, по словам Чарногурского, в его стране нередко заменяли государственные флаги России. Это, в частности, происходило во время официальных встреч и переговоров с представителями руководства РФ. Ветеран политической сцены не исключил, что аналогичным образом в Москве и Санкт-Петербурге использовали российские флаги при церемониях с участием словацких делегаций.

Словацкий народ в XIX веке, как напомнил Чарногурский, избрал в качестве национального флага триколор культурно и исторически близкой себе России. В сентябре 1992 года в центр полотнища словацкого знамени был помещен государственный герб республики - расположенный в геральдическом щите серебряный патриарший крест с двумя поперечинами.

"Эту корректировку нам пришлось внести в связи с распадом Советского Союза и образованием РФ, чтобы наши стяги отличались друг о друга", - сказал экс-премьер, пошутив при этом, что "Словакия по своим размером гораздо меньше России и поэтому внешний вид государственного флага пришлось менять именно нам".

Прогнозируемый диалектический процесс

Распад СССР, по его мнению, к концу 80-х годов ХХ века стал прогнозируемым фактом и поэтому не вызвал удивления у политиков Европы. Это был, как он утверждает, исторически неизбежный процесс.

"Я не был расстроен распадом Советского Союза, потому что в течение десятилетий он в наших [словаков] и моих представлениях был коммунистической державной, навязывавшей свои идеологию и образ жизни, бескомпромиссно жестко относившейся к тем, кто не желает подчиняться ее диктату. Коммунизм я никогда не любил и боролся против него. Внутренняя слабость Советского Союза объяснялась именно тем, что это было коммунистическое государство", - считает Чарногурский, принимавший в своей стране активное участие в диссидентском движении и арестованный в августе 1989 года по обвинению в подрывной деятельности против существовавшего в ней тогда социалистического строя.

Надежды в СНГ не оправдались, считает политик

Большие надежды политик вкладывал в Содружество независимых государств (СНГ). Он приветствовал соглашение о его создании, подписанное 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули в Беловежской пуще руководителями России, Белоруссии и Украины.

"Нужно отметить, что Беловежские соглашения сыграли позитивную роль в том, что касается образования СНГ. Данное межгосударственное образование, как многие тогда полагали, сможет эффективно заменить Советский Союз, так как боялись конфликтов между возникшими на его месте странами. Уже тогда были серьезные опасения по поводу острых противоречий, главным образом, между Россией и Украиной. В связи с этим я считал, что заключение Беловежских соглашений - хороший шаг в новых общественно-политических условиях и они на постоянной основе обеспечат продолжение тесного взаимодействия трех славянских народов - русского, украинского и белорусского", - сказал экс-премьер. Однако данные договоренности, к его большому сожалению, продемонстрировали всю свою слабость.

Проигрыш Украины

Из-за распада СССР, по его словам, проиграла Украины. "Распад Советского Союза следует воспринимать как диалектический процесс. Прежде всего [руководители] Украины думали, что Украина от этого выиграет и какой [большой] успех ее [вскоре] ожидает. Да и многие украинцы были в то время уверены, что их жизнь резко улучшится в собственном государстве, но затем они постепенно убеждались, что это совсем не так. Теперь, я думаю, там [на Украине] потеряны иллюзии, испытываемые [ранее] от такого суверенитета. Враждебная позиция Украины по отношению к России наносит ущерб, прежде всего, самым украинцам. Такая ситуация должна их не устраивать. Необходимо найти новое диалектическое решение [этого неудовлетворяющего людей положения]", - считает Чарногурский, отметивший, что не может прогнозировать дальнейшее развитие этой ситуации.