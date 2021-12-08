Омикрон-штамм обнаружили в 57 странах

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечается, что "по состоянию на 7 декабря 2021 года омикрон-вариант был подтвержден а 57 государствах". Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что в странах юга Африке сейчас быстро растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Хотя "драйверы" этого роста специалистам пока не известны, они считают "вероятным", что свою роль сыграло распространение в этом регионе "омикрона", а также расширившееся проведение тестирования среди населения на ковид после того, как это штамм был отнесен ВОЗ к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC).

Как подчеркнули в организации, "предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета". В ВОЗ считают, что в этом может состоять объяснение, "почему этот вариант, судя по всему, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом, как это происходит в Южной Африке".

По мнению ВОЗ, необходимы дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против омикрон-штамма. "Необходимо получить больше данных для оценки того, могут ли имеющиеся у омикрон-варианта мутации приводить к снижению иммунной защиты, полученной от вакцины", - констатировали эксперты. По их словам, требуется также больше "данных об эффективности вакцин, включая применение дополнительных доз". Подчеркивается, что "ВОЗ продолжит работать с партнерами по мониторингу и оценке этих данных, как только они появятся".

В ВОЗ обратили внимание на свидетельства, согласно которым "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами". Вместе с тем, экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности". Нет ясности у специалистов и в отношении тяжести протекания болезни при заражении "омикроном". Ссылаясь на сведения о выявленных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования этим штаммом, эксперты отметили, что болезнь протекает "асимптоматично или легко".