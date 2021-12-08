Главная новогодняя ель Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга в ночь на среду доставлена на Дворцовую площадь для дальнейшей установки и украшения, передает корреспондент ТАСС. Новогоднее дерево срубили в Приозерском районе Ленинградской области.

Как ранее сообщал ТАСС директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, работы по оформлению и украшению будут производиться в течение не менее одной недели. Он добавил, что решение о дате доставки ели было принято оперативно, поскольку мороз начал усиливаться, а при низких температурах при рубке дерева можно сильно повредить ветви. Также к намеченному дню уже удалось очистить дороги к выбранной ели.

Украшать дерево должны закончить не позднее 20 декабря. Рядом с главной елкой будет сделано несколько фотозон.

Жители Петербурга, как и в прошлом году, выбирали, какую новогоднюю ель стоит установить в 2021 на Дворцовой площади - живую или искусственную. Голосование проходило с 29 сентября по 1 октября. Большинство проголосовало за установку живого дерева.

До 2020 года на протяжении нескольких лет главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решали горожане в результате интерактивного голосования.