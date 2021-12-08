ВОЗ сообщила о 10%-ном росте смертности от коронавируса за неделю

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 4,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 52,5 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования выросло на 2%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущими семью днями.

"Число новых смертей выросло по сравнению с предшествующей неделей на 10%: поступили сообщения о более 52,5 тыс. умерших", - говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенной в документе статистике, с 29 ноября по 5 декабря было выявлено более 4,1 млн новых инфицированных, что на 2% выше, чем неделей раньше.

На Европу приходится 65% зафиксированных за семь дней случаев заражения и 55% смертей: отмечено снижение заболеваемости на 3%, смертность сократилась на 2%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 79%) и Америке (на 21%). В то же время существенно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%) и Юго-Восточной Азии (на 10%). Смертность сильно выросла в Юго-Восточной Азии (на 49%) и Америке (на 38%), но сократилась в Африке (на 13%) и Восточном Средиземноморье (на 8%).

С 29 ноября по 5 декабря в мире было выявлено 4 105 073 заразившихся и 52 641 случай смерти. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (752 394). Далее следуют Германия (396 429), Великобритания (310 696), Франция (283 500) и Россия (231 240).

Продолжающий доминировать в мире штамм "дельта" за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, "омикрон" - в 0,1%, а варианты "альфа", "бета" и "гамма" - менее чем в 0,1% анализов каждый, отмечает ВОЗ. Присутствие омикрон-штамма подтверждено в 57 государствах.

По данным на 7 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 265 194 191 случай заражения коронавирусом и 5 254 116 летальных исходов. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 531 156, умерли 6 374 человека. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зафиксировано в США - 48 702 375. Далее следуют Индия (34 641 561) и Бразилия (22 138 247). Летальных исходов больше всего в США - 781 265, вторую строчку занимает Бразилия (615 570), третью - Индия (473 537).