Участник сахалинской ОПГ предстанет перед судом за контрабанду 3 тыс. тонн живого краба

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Участник сахалинской организованной преступной группы (ОПГ) пойдет под суд по уголовным делам о контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба общей рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба общей рыночной стоимостью 2,6 млрд рублей, а также уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом города Владивостока", - рассказали в прокуратуре. Обвиняемый добровольно возместил 9,2 млн рублей.

По данным пресс-службы, обвиняемый совершил незаконное перемещение из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 226 УК РФ ("Контрабанда организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере") и ч. 4 ст. 194 УК РФ ("Уклонение организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере").

По информации следствия, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием других членов организованной группы с 2014 по 2019 годы был осуществлен ряд контрабандных поставок в соседние государства. При вывозе краб отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен. Эта разница оседала на счетах офшоров, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению.

Расследование основного уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество членов организованной группы на сумму более 8 млрд рублей.