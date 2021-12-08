В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 8 декабря. Спасатели в среду объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение на 8 декабря 2021 года. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали спасатели.

В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации Управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах в течение дня ожидаются метель и штормовой северо-восточный ветер скоростью до 23 м/с. Сейчас там идет сильный снег, дует слабый ветер, температура воздуха держится в диапазоне от минус 22 до минус 35 градусов.