В Дальневосточном морском заповеднике установили новые камеры для наблюдения за нерпами

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты установили в Дальневосточном морском заповеднике камеры для наблюдения за жизнью морских млекопитающих, техника позволит получать ранее недоступные данные о жизни пятнистой нерпы, сообщила в среду пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", под управлением которого находится заповедник.

"Пятнистая нерпа или ларга - единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике и, таким образом, проводит здесь полный жизненный цикл. Некоторые его этапы, такие как роды и вскармливание бельков, нельзя изучить в подробностях без специального оборудования. Видеокамеры были выделены компанией "Восточный порт" в рамках соглашения с Национальным научным центром морской биологии (ННЦМБ). Техника позволит изучать жизнь нерп на суше максимально подробно и при этом не беспокоить животных", - говорится в сообщении.

Три камеры установили на одном из островов в Восточном участке заповедника, который является ядром охраняемой акватории. Пляжи острова используются нерпами как лежбища, в том числе во время размножения. Камеры зафиксированы с трех сторон острова и дают практически полый обзор его берегов, они обладают более чем 30-кратным зумом, возможностью поворота в нужную сторону и способны записывать звук. Управляются камеры дистанционно со смартфона.

С установкой камер специалисты получили возможность круглогодично наблюдать абсолютно все жизненные процессы ларги, включая социальное поведение и размножение. "Важные детали биологии этих животных очень трудно изучать с лодки на расстоянии или из засидок. Теперь мы сможем в любой момент получать подробные и достоверные данные, собирать статистику и выстроить наиболее полную картину наземной жизни нерп", - процитировала пресс-служба научного сотрудника ННЦМБ ДВО РАН Игоря Катина.

Кроме того, камеры позволят вести наблюдения за поведением обитающих на острове птиц, таких как орланы и чайки. Подвижные камеры позволят исследовать биологию бакланов, крупным планом снимая их гнезда: сколько птенцов вылупилось, как проходит их кормежка.

Дальневосточный морской заповедник создан в 1978 году для сохранения более 5 тыс. видов животных и растений залива Петра Великого, юга Дальнего Востока. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2020 году территория и акватория заповедника передана под управление национального парка "Земля леопарда".