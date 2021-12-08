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Пандемия COVID-19

Президент Аргентины рассказал о хорошем самочувствии после третьей дозы "Спутника V"

Альберто Фернандес отметил, что чувствует себя замечательно, заявил посол России в республике Дмитрий Феоктистов

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки бустерной дозой вакцины "Спутник V". Об этом сообщил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов.

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"Он сказал, что чувствует себя замечательно. Никаких проблем нет", - заявил посол журналистам после встречи российской бизнес-делегации с Фернандесом в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

"И президент, и глава кабмина, и пять федеральных министров начали свои выступления с уже ставших традиционными слов признательности в адрес руководства России за помощь в сложную минуту, когда Россия в разгар пандемии первой пришла на помощь и поставила сюда "Спутник V", - отметил Феоктистов.

В понедельник президент Аргентины сообщил, что сделал третью прививку "Спутником V". В первый раз Фернандес вакцинировался российским препаратом в январе этого года.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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