Наиболее обсуждаемой темой в "Одноклассниках" в 2021 году стал коронавирус

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Коронавирус, вакцинация и введение QR-кодов стали самой обсуждаемой темой в социальной сети "Одноклассники" в 2021 году. Это следует из исследования компании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали "периоды нерабочих дней" в мае и ноябре, "обязательную вакцинацию" и новый штамм "омикрон", - говорится в исследовании.

Пользователи также активно обсуждали, в частности, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, летнюю Олимпиаду в Токио, старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Самым обсуждаемым телеведущим среди пользователей соцсети стал Максим Галкин. Также в список вошли Ольга Бузова, Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Из музыкантов наиболее упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии, а также Полина Гагарина, Пелагея, Даня Милохин. Самая обсуждаемая зарубежная певица - Дженнифер Лопес.

В то время как самыми упоминаемыми спортсменами в 2021 году стали Хабиб Нурмагомедов, Никита Нагорный, Лионель Месси и Федор Емельяненко.

Кроме того, широкий отклик пользователей "Одноклассников" вызвал уход из жизни Василия Ланового, Владимира Меньшова, Андрея Мягкова, Жан-Поля Бельмондо и Александра Градского.

Об исследовании

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей "Одноклассников" в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.