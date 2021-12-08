В Москве появились тематические карты "Тройка" к 125-летию НИИ детской хирургии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести тематические карты "Тройка", которые посвящены 125-летию НИИ детской хирургии и травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Лимитированная серия карт "Тройка", посвященная 125-летнему юбилею НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, поступила в продажу 8 декабря. В основу дизайна легли детские рисунки, подаренные пациентами Института медицинским сотрудникам в разные годы. Всего выпущено 10 видов карт. Общий тираж выпуска - 10 тыс. экземпляров", - сказали в пресс-службе.

Как отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологи департамента здравоохранения Москвы, детский доктор мира Леонид Рошаль, в истории медицинского учреждения есть чем гордиться. Врачи выезжают по всему миру - оперируют и лечат детей, пострадавших при землетрясениях, катастрофах и войнах. И они были уже в 23 странах.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии является центром диагностической, лечебной и реабилитационной помощи детям с тяжелыми черепно-мозговыми и сочетанными травмами, переломами костей различной локализации, травмами позвоночника, острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости, гнойно-воспалительными процессами мягких тканей и костей.

"Мы гордимся, что в нашей стране есть такие высококвалифицированные врачи под руководством Леонида Михайловича Рошаля, которые ежедневно посвящают себя спасению маленьких пациентов. Мы поздравляем их с юбилеем и в честь этого совместно выпускаем лимитированные "Тройки" в Московском метрополитене", - добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематические карты "Тройка", посвященные 125-летию НИИ неотложной детской хирургии и травматологи, можно приобрести в кассах столичного метро на Кольцевой линии.