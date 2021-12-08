Власти Томской области планируют взять инфраструктурный кредит

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация Томской области планирует привлечь средства инфраструктурного бюджетного кредита, чтобы в 2022 году начать строительство малого транспортного кольца в Томске. Данный объект должен разгрузить дороги и снять проблему заторов на юге города, где ежедневно проезжают до 40 тыс. автомобилей, сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Феденев.

"Инфраструктурный кредит у нас один - малое транспортное кольцо мы начинаем. В целом оно будет стоить 5 млрд рублей и больше. Пока на 1,8 млрд рублей договоренность есть, кредит берет областной бюджет под 3% годовых на 15 лет", - сказал вице-губернатор.

Феденев уточнил, что направить документы в Минфин для получения инфраструктурного кредита планируется в конце 2021 года. Строительство объекта начнется в 2022 году и позволит создать сотни рабочих мест, а также площадки для малого бизнеса, подготовить инфраструктуру для развития южной части города.

Малое транспортное кольцо будет строиться от новой развязки, сданной в эксплуатацию в 2021 году, и позволит разгрузить важные транспортные объекты, в частности автомобильную дорогу Томск - Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной, а также освободить эти дороги от грузовиков. Их движение будет организовано в объезд центральных районов города. Транспортное кольцо должно решать проблему заторов на дорогах для томичей - ежедневно через юг Томска проезжает до 40 тыс. автомобилей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля утвердил правила предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.