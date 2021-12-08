Кампус для вузов Томска возведут на муниципальной земле

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отменить торги на покупку земли на левобережье в пригороде Томска под строительство студенческого кампуса на 10 тыс. мест и возвести объект на муниципальной земле, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, там же находятся университетские корпуса. На левом берегу в пригороде расположены несколько деревень и сел, а также строящийся микрорайон Северный парк. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Администрация региона в 2019 году объявила мораторий на продажу подходящего участка на левобережье, а в 2021-м объявила конкурс на покупку земли под кампус за 117 млн рублей, завершить торги планировалось к концу ноября, позже - аукцион продлили до 8 декабря.

"Внимательно проанализировал ситуацию вокруг аукциона по покупке земельного участка под кампус. Меня c жаром убеждали, что покупка жизненно необходима, но важнейший для региона проект из-за этой земли вызвал столько кривотолков, что я принимаю решение отказаться от аукционов. Собственники пусть остаются со своей землей. Ее никто у них покупать не будет ни за 600 млн, ни за 100 млн, ни за 10 млн. Торг здесь неуместен", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Губернатор отметил, что сам проанализировал банк земель на левобережье и принял решение построить объект на муниципальной земле. "Никогда Томская область не покупала земель под глобальные проекты федерального масштаба. Так было и когда выделяли землю под строительство особой экономической зоны, и когда мы строили промышленный парк. Кампус - это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев. Такой проект не должен начинаться с каких-то непрозрачных схем и спекуляций. Кампус будет иметь томскую прописку, а не находиться в Томском районе на землях сельхозназначения", - цитируется в сообщении Жвачкин.

Также губернатор сообщил, что левобережье нуждается в системном развитии с точки зрения строительной, дорожной, социальной инфраструктуры. "И займется этим не частный бизнес, а региональный проектный институт, решение о котором мы уже приняли", - сказал глава региона.

О кампусе и экспорте образования

На первую очередь кампуса 18 млрд рублей выделит правительство РФ по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, остальные средства - частные инвестиции от банков и инвесторов.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.