{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили о снежном циклоне в Приамурье 9-10 декабря

Ветер усилится до 14 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Циклон к концу рабочей недели принесет в Амурскую область осадки в виде снега и усиление ветра. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"9-10 декабря через Амурскую область будет проходить циклон с фронтальной системой. По центральным, южным и восточным районам пройдет снег, местами по югу сильный снег - 6-8 мм за 12 часов. Ветер изменит направление на северо-западный и усилится до 14 м/с", - говорится в сообщении.

В четверг по северу Амурской области температура опустится до минус 11 градусов, по центральным и южным районам - до шести градусов мороза.

Синоптики предупреждают о снежном накате на дорогах, местами возможна гололедица.

Теги
РоссияАмурская область
Власти Нижневартовска выплатят 100 тыс. рублей ребенку за полученную на стройке травму
Также суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию города провести консервацию опасного объекта
Читать полностью