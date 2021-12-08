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В Приангарье возбудили дело о мошенничестве при закупке оборудования для медучреждений

Ущерб составил около 21 млн рублей

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупке и поставке медицинского оборудования на сумму не менее 21 млн рублей по государственной программе развития здравоохранения. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По версии следствия, в 2020 году представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медицинской техники, действуя совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение государственных закупок, в нарушение установленного порядка, путем обмана, с использованием служебного положения произвели закупку и поставку в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" на 2019-2024 годы дорогостоящего медицинского оборудования по завышенной цене, чем причинили ущерб федеральному и областному бюджетам на сумму не менее 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

Задержаны четверо фигурантов уголовного дела. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Они арестованы на два месяца.

В пресс-службе следственного управления ТАСС уточнили, что двое задержанных - представители коммерческих компаний, двое - медучреждений.

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РоссияИркутская область
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