Парфенчиков: развитие территории у петроглифов в Карелии придаст импульс туризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Создание археологического комплекса вокруг беломорских петроглифов в Карелии придаст импульс развитию туристической инфраструктуры, в том числе привлечет проекты по строительству мест размещения на север республики. Об этом ТАСС на полях международного форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас крупные, в том числе иностранные компании, проявляют интерес к Заонежью, потому что это Кижи. <…> Я надеюсь, что мы и по Белому морю сейчас увидим такое движение. Мы даже сейчас, чтобы как-то раскрутить эту тематику, за счет индивидуального плана [создаем там] парк петроглифов <…> Создаем государственную гостиницу, чтобы дать какой-то импульс", - сказал он.

В Карелии ведется строительство археологического комплекса вокруг беломорских петроглифов, вошедших в 2021 году в список объектов наследия ЮНЕСКО, с созданием визит-центра, входной зоны и гостиницы с конференц-залом. Средства на эти цели - свыше 650 млн рублей - Карелия получила по индивидуальной программе развития республики.

Карелия также испытывает дефицит мест размещения - гостиниц, хостелов - на фоне роста интереса к региону с точки зрения туризма. Напряженная ситуация может сложиться, когда начнется фактическая реализация трансграничного проекта с Финляндией "Две страны - одна Карелия", который находится на паузе из-за пандемии коронавируса. По прогнозам, трансграничный проект, направленный на привлечение туристов третьих стран, в 1,5 раза увеличит туристический поток в российский регион в перспективе 3-5 лет. Ожидается, что предложенными программами путешествий воспользуются до 1,5 млн человек.

"Я абсолютно уверен, что проблемы с нехваткой инфраструктуры (особенно, когда границы откроются) будут иметь место, потому что те потоки, которые мы предполагаем [в рамках программы], они пойдут. Безусловно, бизнес отреагирует на них: увидев эту ситуацию, он начнет строить. Но какое-то время нам достаточно сложно придется с учетом того, что мы по ходу будем создавать туристическую инфраструктуру", - сказал глава Карелии.

По словам Парфенчикова, сейчас освоение региона в плане туристических инвестиционных проектов происходит с юга на север. Нехватку гостиничных комплексов испытывают даже такие раскрученные территории, как Приладожье, где находится популярный горный парк "Рускеала", и Заонежье, где находится остров Кижи с Кижским погостом, имеющим статус объекта наследия ЮНЕСКО. Сейчас власти Карелии планируют объявить конкурс на лучший проект гостиницы в районе горного парка "Рускеала".

"По мере развития инфраструктуры, дорог, я думаю эта [северная] часть Карелии наших инвесторов заинтересует. Здесь достаточно спокойная тема для горных лыж, очень красивые места <…> И, конечно, очень важный аспект - это Белое море. Надеемся, пройдет 5-10 лет и СПА-отдых на Белом море будет очень популярным", - добавил Парфенчиков.

О форуме

Организатором форума "Арктика: настоящее и будущее" выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.