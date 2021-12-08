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Пандемия COVID-19

Эксперт: у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, может появиться сыпь

Как сообщил врач Дэвид Ллойд, болезнь по-разному проявляется у взрослых и детей

ТАСС, 8 декабря. Сыпь может появиться у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил врач Дэвид Ллойд.

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По его словам, болезнь по-разному проявляется у взрослых и детей. В связи с этим родители должны обращать внимание на появление у детей следующих симптомов: усталости, головной боли, потери аппетита, а также сыпи. Врач отметил, что сыпь у заболевших коронавирусом наблюдалась и ранее, однако лишь у небольшого числа зараженных. Теперь сыпь проявляется примерно у 15% детей, заразившихся омикрон-штаммом.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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