Турпоток в Великий Устюг к Деду Морозу возрастет в этом году на 8%

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Великоустюгский район Вологодской области, где расположена популярная у путешественников вотчина Деда Мороза, увеличится в этом году на 8% - до порядка 280 тыс. человек. За 10 дней января вотчина примет 20 тыс. гостей, сообщили ТАСС в администрации Великоустюгского района и на вотчине волшебника.

"Туристский поток в Великоустюгский район за 2020 год составил 259 126 посетителей, из них туристов - 33 131 человек (это те, кто бронировал номер в гостинице - прим. ТАСС). За 10 дней января было продано 18 340 билетов на вотчину Деда Мороза. В этом году интерес туристов возрос, прогнозируется порядка 280 тысяч посетителей, за 10 дней января - 20 тысяч человек", - сказали в администрации.

В преддверии высокого зимнего турсезона в Великом Устюге открылась новая частная гостиница на пять двух- и трехместных номеров, а также гостевой дом на 38 мест.

Вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом. Считается, что деревня названа так из-за природной аномалии, в этом месте всегда немного холоднее. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.

В этом году волшебник впервые отправился в большое путешествие по стране на поезде - собственной передвижной резиденции. В составе на паровой тяге оборудована приемная волшебника, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами. Дед Мороз проедет на поезде более 13 тысяч километров, остановится как минимум в 36 городах страны и в середине января вернется в Великий Устюг.

В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров на привокзальной площади, торговля, которая позволит окунуться в предновогоднюю атмосферу. "Также Дедушка объедет города, которые не вошли в график поезда. Многие города, в которых строгие введены ограничительные меры из-за пандемии, заказывают видеопоздравление и прямую связь с волшебником. К Новому году таких заказов будет еще больше. Также традиционно Дед Мороз поздравляет зарубежные страны, соотечественников через Россотрудничество. Ежегодно отправляет видеопоздравление сирийским детям", - рассказали помощники волшебника.