Государственные информагентства СНГ представили совместный проект к 30-летию Содружества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совместный фотопроект к 30-летию СНГ подготовили ведущие средства массовой информации государств - участников Содружества. В виртуальную фотоэкспозицию, которая размещена на сайтах госинформагентств стран Содружества, Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ, интернет-портале СНГ, вошли 45 хроникальных кадров, предоставленных государственными информационными агентствами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Этот фотопроект отражает жизнь и достижения стран Содружества, взаимодействие республик в различных областях на протяжении трех десятилетий. Выразительные фрагменты из недавнего прошлого и настоящего зафиксировали лучшие фоторепортеры ведущих информагентств государств СНГ. Кадры, на которых показаны люди, памятники, промышленные объекты, знаменательные события и обыденная жизнь, стали своеобразными штрихами к картине нашей общей истории", - сказал председатель Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ), генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Среди уникальных кадров, представленных в фотопроекте, групповой снимок лидеров 11 государств после подписания в Алма-Ате протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, сделанный фотокорреспондентами ТАСС 21 декабря 1991 года. В экспозицию также вошли фотографии с торжественного открытия международного морского порта в Таджикистане, архитектурный символ современного Баку - комплекс зданий "Пламенные башни", запуск корабля "Союз МС-19" с российской съемочной группой фильма "Вызов" на космодроме Байконур в Казахстане, работа одного из ведущих предприятий Киргизии - машиностроительного завода "Кыргыз Унаа Курулуш", городской колорит города Гюмри в Армении, восстановленного после землетрясения в 1988 году, и другие снимки.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.