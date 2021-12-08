Кабмин направит регионам более 917 млн руб. на строительство детсадов с ясельными группами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Семь российских регионов получат в 2021 году дополнительное финансирование на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в среду в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Деньги направят в семь регионов. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области", - говорится в сообщении.

Полученные средства регионы смогут направить на строительство новых зданий или приобретение готовых помещений для детских садов. "В общей сложности в этих субъектах появится 1 250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет", - уточняется в сообщении.

Как отметили в кабмине, повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в состав национального проекта "Демография". В 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году - более 1,3 млрд рублей, в 2023 году - более 3 млрд рублей.