Московские радиологи получили "Премию Рунета - 2021"

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. "Премию Рунета - 2021" в номинации "Медицина и здравоохранение" присудили московскому проекту по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Премию в номинации "Медицина и здравоохранение" получил уникальный проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проект на основе применения нейросетей помогает врачам находить признаки заболеваний на лучевых снимках, повышает качество и скорость диагностики и позволяет выявлять даже мелкие патологии, в том числе на ранней стадии.

"Всего проанализировано более 4 млн исследований по семи разным направлениям, а в следующем году будут доступны еще как минимум шесть новых направлений. Эксперимент по разработке и внедрению компьютерного зрения реализует Департамент здравоохранения Москвы и Центр диагностики и телемедицины ДЗМ совместно с Департаментом информационных технологий столицы", - говорится в сообщении.

О премии

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). В этом году премию вручали в 16 номинациях.