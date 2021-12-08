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Что такое Clubhouse и симпл-димпл. Что искали россияне в Google в 2021 году

Компания представила подборки самых частых поисковых запросов в России
© mama_mia/Shutterstock/Fotodom

Google составил подборки самых популярных поисковых запросов российских пользователей в 2021 году для проекта "Год в поиске". Это наиболее быстрорастущие запросы (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь. На YouTube-канале Google опубликовано видео, где они показаны наглядно. Саундтрек "Неделимые" к ролику написала и исполнила Manizha.

События

  1. Чемпионат Европы по футболу;

  2. Олимпиада в Токио;

  3. "Евровидение";

  4. Чемпионат мира по хоккею;

  5. Учреждение Дня Отца;

  6. Конфликт в Афганистане;

  7. Стрельба в Казани;

  8. Выборы в Государственную думу;

  9. Блокировка Суэцкого канала;

  10. Масштабный сбой в работе социальных сетей.

"Что такое"

  1. Симпл-димпл;

  2. Митинг;

  3. Поп-ит;

  4. Формалин;

  5. Clubhouse;

  6. Аквадискотека;

  7. Дружба;

  8. Феминизм;

  9. Эквайринг;

  10. ПЦР-тест.

Выставки

  1. "Мир тела"; 

  2. Выставка М. А. Врубеля;

  3. "Я, Энди Уорхол";

  4. Lady Dior As Seen By;

  5. Выставка Р. Р. Фалька;

  6. "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо";

  7. "Клинок - 2021";

  8. "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии";

  9. "Ван Гог. Письма к Тео";

  10. "Билл Виола. Путешествие души".

Мультфильмы

  1. "Душа";

  2. "Лука";

  3. "Семейка Адамс";

  4. "Ледниковый период";

  5. "Красавица и Чудовище";

  6. "Дарья";

  7. "Жихарка";

  8. "Князь Владимир";

  9. "Мулан";

  10. "Головоломка".

Российские сериалы

  1. "Ивановы Ивановы";

  2. "Трудные подростки";

  3. "Миллионер с Рублевки";

  4. "Отпуск";

  5. "Девушки с Макаровым";

  6. "Содержанки";

  7. "Вампиры средней полосы";

  8. "Мир! Дружба! Жвачка!";

  9. "Жуки";

  10. "Бывшие".

Книги

  1. "Угрюм-река";

  2. "Дюна";

  3. "Убить Сталкера";

  4. "Канон Андрея Критского";

  5. "Кто-нибудь видел мою девчонку?";

  6. "Тень и кость";

  7. "Игра вслепую";

  8. "Мойдодыр";

  9. "451 градус по Фаренгейту";

  10. "И грянул гром".

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