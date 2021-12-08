Что такое Clubhouse и симпл-димпл. Что искали россияне в Google в 2021 году

Google составил подборки самых популярных поисковых запросов российских пользователей в 2021 году для проекта "Год в поиске". Это наиболее быстрорастущие запросы (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь. На YouTube-канале Google опубликовано видео, где они показаны наглядно. Саундтрек "Неделимые" к ролику написала и исполнила Manizha.
События
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Чемпионат Европы по футболу;
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Олимпиада в Токио;
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"Евровидение";
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Чемпионат мира по хоккею;
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Учреждение Дня Отца;
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Конфликт в Афганистане;
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Стрельба в Казани;
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Выборы в Государственную думу;
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Блокировка Суэцкого канала;
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Масштабный сбой в работе социальных сетей.
"Что такое"
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Симпл-димпл;
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Митинг;
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Поп-ит;
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Формалин;
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Clubhouse;
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Аквадискотека;
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Дружба;
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Феминизм;
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Эквайринг;
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ПЦР-тест.
Выставки
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"Мир тела";
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Выставка М. А. Врубеля;
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"Я, Энди Уорхол";
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Lady Dior As Seen By;
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Выставка Р. Р. Фалька;
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"Сальвадор Дали & Пабло Пикассо";
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"Клинок - 2021";
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"Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии";
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"Ван Гог. Письма к Тео";
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"Билл Виола. Путешествие души".
Мультфильмы
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"Душа";
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"Лука";
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"Семейка Адамс";
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"Ледниковый период";
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"Красавица и Чудовище";
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"Дарья";
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"Жихарка";
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"Князь Владимир";
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"Мулан";
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"Головоломка".
Российские сериалы
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"Ивановы Ивановы";
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"Трудные подростки";
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"Миллионер с Рублевки";
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"Отпуск";
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"Девушки с Макаровым";
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"Содержанки";
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"Вампиры средней полосы";
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"Мир! Дружба! Жвачка!";
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"Жуки";
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"Бывшие".
Книги
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"Угрюм-река";
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"Дюна";
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"Убить Сталкера";
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"Канон Андрея Критского";
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"Кто-нибудь видел мою девчонку?";
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"Тень и кость";
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"Игра вслепую";
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"Мойдодыр";
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"451 градус по Фаренгейту";
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"И грянул гром".