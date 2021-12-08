Что такое Clubhouse и симпл-димпл. Что искали россияне в Google в 2021 году

Google составил подборки самых популярных поисковых запросов российских пользователей в 2021 году для проекта "Год в поиске". Это наиболее быстрорастущие запросы (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь. На YouTube-канале Google опубликовано видео, где они показаны наглядно. Саундтрек "Неделимые" к ролику написала и исполнила Manizha.

События

Чемпионат Европы по футболу; Олимпиада в Токио; "Евровидение"; Чемпионат мира по хоккею; Учреждение Дня Отца; Конфликт в Афганистане; Стрельба в Казани; Выборы в Государственную думу; Блокировка Суэцкого канала; Масштабный сбой в работе социальных сетей.

"Что такое"

Симпл-димпл; Митинг; Поп-ит; Формалин; Clubhouse; Аквадискотека; Дружба; Феминизм; Эквайринг; ПЦР-тест.

Выставки

"Мир тела"; Выставка М. А. Врубеля; "Я, Энди Уорхол"; Lady Dior As Seen By; Выставка Р. Р. Фалька; "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо"; "Клинок - 2021"; "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии"; "Ван Гог. Письма к Тео"; "Билл Виола. Путешествие души".

Мультфильмы

"Душа"; "Лука"; "Семейка Адамс"; "Ледниковый период"; "Красавица и Чудовище"; "Дарья"; "Жихарка"; "Князь Владимир"; "Мулан"; "Головоломка".

Российские сериалы

"Ивановы Ивановы"; "Трудные подростки"; "Миллионер с Рублевки"; "Отпуск"; "Девушки с Макаровым"; "Содержанки"; "Вампиры средней полосы"; "Мир! Дружба! Жвачка!"; "Жуки"; "Бывшие".

Книги