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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

Как сообщили в польской полиции, при погибшем обнаружили нигерийский паспорт
© EPA-EFE/WOJTEK JARGILO

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам в среду полиция Подляского воеводства.

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"Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско-белорусской границы", - информировал Польское агентство печати пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.

Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибли девять мигрантов.

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БелоруссияНигерияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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