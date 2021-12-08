Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам в среду полиция Подляского воеводства.

Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Чувствуем себя как на войне".

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско-белорусской границы", - информировал Польское агентство печати пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.

Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибли девять мигрантов.