Кабмин утвердил меры поддержки инвестпроектов по созданию социальных учреждений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Об этом в среду сообщает пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр поможет регионам с реализацией инвестиционных проектов по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Правила предоставления субсидий на такие проекты утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа будет идти на основе механизма государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Инвестор будет вносить не менее 20% стоимости проекта, остальные средства направят из регионального бюджета. Выплаты из федерального бюджета будут покрывать значительную часть затрат регионов. У бизнеса возникнет возможность стабильного дохода и возврата инвестиций за счет участия в управлении созданной инфраструктурой.

"Привлечение частных инвестиций в создание социальных учреждений позволит увеличить охват граждан, получающих социальные услуги, и повысить качество таких услуг в регионах", - сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление разработано в рамках поручения президента России Владимира Путина, данного по итогам Петербургского международного экономического форума. Тогда глава государства поручил кабмину создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и к 2024 году обеспечить ее внедрение по всей России.