Мурашко назвал главную задачу здравоохранения

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Основная задача, которая стоит сегодня перед системой здравоохранения в РФ, заключается в увеличении продолжительности жизни людей до 78 лет, именно поэтому медицина должна стать более персонализированной. Об этом в среду заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Основная задача сегодня в РФ - увеличить продолжительность жизни до 78 лет. И нужна быстрая победа. Сегодня мы видим, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов. <...> Мы должны ориентироваться как раз на превентивную медицину с учетом его [человека] возраста, особенностей заболевания, особенностей развития, предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Мы должны строить фактически персональную программу для каждого человека. Это уже будет такой формат персонифицированной медицины", - сказал он на Конгрессе молодых ученых.

Мурашко отметил, что нужно четко понимать, как строить работу в зависимости от возраста человека. "В первую очередь мы должны четко понимать, что в возрасте до 20 [лет], кто-то называет возраст 30-35, я думаю, что здесь дискуссии могут быть, [это период, который] в целом влияет на формирование здоровья человека, это период, когда важны профилактические программы, предупреждение заболеваний, профилактика инвалидности, программа вакцинации и так далее. В трудоспособном возрасте это программы сохранения здоровья, в первую очередь это диспансерные осмотры <...>, чтобы отсрочить шанс развития прогрессирования заболевания. Для старшего трудоспособного возраста это улучшение качества жизни, интеллектуальная активность, мобильность человека", - заключил глава Минздрава.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.