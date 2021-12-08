Более 1 тыс. классов в Красноярском крае из-за ОРВИ и ковида переведены на дистант

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. классов из 288 школ в Красноярском крае переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

"В настоящее время на дистанционном формате обучения по причине заболеваемости школьников ОРВИ, гриппом и COVID-19 находится 1 061 класс из 288 школ Красноярского края, также карантин введен в 290 группах из 189 дошкольных учреждений", - написал Горяев.

По его данным, в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ - эпидемический порог в целом по краю превышен на 84%. На неделе с 29 ноября по 5 декабря показатель заболеваемости среди совокупного населения Красноярского края составил 106,7 на 10 тыс. человек.

Выявлена активная циркуляция вирусов гриппа, в основном у детей. При заболевании коронавирусной инфекцией одного ученика весь класс переводится на дистанционное обучение, отметил Горяев. А если в классе или школе отсутствуют из-за заболевания гриппом или ОРВИ более 20% учеников, то такой класс или школа также переводится на дистанционный режим.

По данным губернатора региона Александра Усса, в крае для пациентов с ковидом развернуто 6,1 тыс. коек в 54 госпиталях, занятость фонда - 82%. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 157,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 141,3 тыс. пациентов, умерли 7,7 тыс. человек.