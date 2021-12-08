Синоптики заявили, что теплая погода задерживает образование льда в бухтах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Аномально теплая для декабря погода установилась в Приморье, она сдерживает процесс образования льда в бухтах и на водоемах края, сообщил Примгидромет в своем аккаунте в Instagram.

"Аномально теплая погода существенно сдерживает процесс ледообразования. В начале декабря в дневное время температура воздуха достигает плюсовых значений", - говорится в сообщении. Обычно в начале декабря в Приморье столбик термометра опускается ниже нуля.

Примгидромет отмечает, что уже образовавшийся у берега тонкий лед может также ломаться под действием южных ветров и повышения температуры. Это создает опасность для рыбаков, которые в это время года обычно уже выходят на лед. Тем не менее, тонкий лед уже наблюдается в некоторых бухтах края, в том числе в бухтах Новик и Воевода острова Русский, а также в бухтах, прилегающих к полуострову Песчаный.

"Министерство ГОЧС по Приморскому краю предупреждает об опасности нахождения на тонком льду. Спасатели регулярно проводят рейды, объясняют отдыхающим правила поведения на льду, раздают памятки. Уже спасены три человека, есть и погибший", - сообщила пресс-служба правительства края.

По данным синоптиков, на большей территории Приморья выдался очень теплым, температура составила 1-9 градусов тепла, в большинстве районов среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-13 градусов. Во вторник погода была солнечной, температура воздуха в разных районах края составила от 5 градусов тепла до 7 градусов мороза, днем в среду в крае также сохраняется теплая погода. Согласно прогнозу, в четверг днем в Приморье температура воздуха составит 3-8 градусов тепла при умеренном южном ветре.