Собянин выделил 252,9 млн рублей на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших от ковида

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 252,9 млн рублей госпредприятию "Мосгортранс" на компенсацию затрат на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 252,9 млн рублей для компенсации затрат ГУП "Мосгортранс" на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после COVID-19 пациентов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет городского бюджета организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, для прохождения домашней самоизоляции.

"Для этих целей используются 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и девять больших автобусов туристического класса (Man и Setra). За прошедшие полтора года городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тыс. медицинских работников и 85 тыс. пациентов", - уточнили в пресс-службе.