В Москве зафиксировали сугробы аномальной высоты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сугробы в Москве выросли до 16-23 см. Такая высота соответствует предновогодней норме, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате прошедших накануне аномальных снегопадов в столичном регионе образовались настоящие зимние сугробы! Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 8 декабря составила 16 см, на других столичных метеостанциях еще выше: на Балчуге - 17 см, в Тушино - 23 см, что соответствует предновогодней климатической норме", - рассказал он.

По словам Тишковца, в Подмосковье (в Коломне), где за минувшие сутки местами выпало до 40% месячной нормы, сугробы достигают 25 см. "Это норма середины января! В среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще 1 раза в 5 лет", - отметил метеоролог.