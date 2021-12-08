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В Москве зафиксировали сугробы аномальной высоты

Высота сугробов отмечена на уровне 16-23 см - это соответствует предновогодней норме, сообщили в центре "Фобос"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сугробы в Москве выросли до 16-23 см. Такая высота соответствует предновогодней норме, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате прошедших накануне аномальных снегопадов в столичном регионе образовались настоящие зимние сугробы! Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 8 декабря составила 16 см, на других столичных метеостанциях еще выше: на Балчуге - 17 см, в Тушино - 23 см, что соответствует предновогодней климатической норме", - рассказал он.

По словам Тишковца, в Подмосковье (в Коломне), где за минувшие сутки местами выпало до 40% месячной нормы, сугробы достигают 25 см. "Это норма середины января! В среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще 1 раза в 5 лет", - отметил метеоролог.

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