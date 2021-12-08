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В Калининграде родителям разрешат прийти на новогодние утренники к детям без QR-кодов

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Калининградские власти разрешили родителям посещение детских новогодних утренников в школах и детских садах без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Для посещения новогодних утренников родителям (законным представителям) не понадобится QR-код. На данный момент установлены следующие требования - посетить мероприятие может только мама или папа, не имеющие признаки ОРВИ, прошедшие термометрию на входе в учреждение", - сказал он.

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест. Она распространена на заселение в отели, предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Как отмечают в региональном правительстве, мера направлена в том числе на привлечение внимания жителей к необходимости вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусом, на 7 декабря в область нарастающим итогом поступило 679 724 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привиты 529 774 человека, полностью завершена иммунизация - у 477 275. В 24 лечебных учреждениях для заразившихся ковидом и пневмониями развернуто 1 697 коек, из них 121 - с аппаратами ИВЛ. Занято 1 113 коек, из них 57 - с ИВЛ.

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