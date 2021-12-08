Минстрой Удмуртии проверит школу в Алнашском районе после обращения ОНФ

ТАСС, 8 декабря. Министерство строительства Удмуртии проведет обследование здания школы в Алнашском районе республики после обращения активистов Общероссийского народного фронта о выявленных недостатках объекта, который построили три года назад, сообщила исполняющая обязанности министра строительства и жилищной политики республики Ришата Ибрагимова.

Ранее на сайте Общероссийского народного фронта сообщалось, что общественники разбираются в ситуации с появлением трещин на стенах и потолке Алнашской школы, зданию которой всего три года. При визуальном осмотре общественники пришли к выводу, что, по всей видимости, строители допустили ошибки при заделке деформационных швов. По их мнению, для выяснения истинных причин трещин необходимо более детальное изучение проектно-сметной документации. Эксперты Народного фронта обратились в региональное министерство строительства, ЖКХ и энергетики с просьбой организовать экспертизу специализированной организацией и взять устранение дефектов на особый контроль. Кроме того, общественники направили обращение в прокуратуру и призвали администрацию Алнашского района срочно провести претензионную работу к подрядчику в рамках гарантийных обязательств.

"Сегодня в Алнашскую школу выедут специалисты "Управления капитального строительства правительства Удмуртской Республики" и проведут обследование здания школы. По результатам этого обследования будет принято решение о проведении строительно-технической экспертизы здания. Напомню, что здание школы было построено в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы", - сообщила Ибрагимова, слова которой приводит пресс-служба.

По информации управления образования Алнашского района, трещины видны у входной группы и в холле школы. Это температурные швы, где уже установлены метки и постоянно проводятся замеры. На объект выходила комиссия. Застройщик готов провести необходимые ремонтные работы. Температурный режим в школе в норме.