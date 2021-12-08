Детский сад на западе Москвы начал работать в штатном режиме после небольшого возгорания

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Детский сад на западе Москвы вернулся к штатному режиму работы после эвакуации из-за небольшого возгорания. Об этом сообщила ТАСС в среду директор школы №56 Жанна Садовникова.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте эвакуирован детский сад из-за возгорания на площади меньше 1 кв. м, которое было ликвидировано.

"Сегодня, 8 декабря, в одном из помещений дошкольного отделения на Кутузовском проспекте произошло короткое замыкание светильника. В этот момент в здании находилось несколько сотрудников учебного заведения, а воспитанники дошкольных групп были на прогулке. В результате произошедшего никто не пострадал", - сказала Садовникова.

По словам директора, на место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, которые тщательно обследовали здание и установили, что возгорания и задымления в нем нет.

"Сейчас ребята вернулись в дошкольное отделение, воспитательный процесс продолжается в штатном режиме. Дополнительно администрация школы организует проверку всей системы электрооборудования в помещениях образовательной организации", - добавила Садовникова.