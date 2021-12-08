Мурашко заявил, что пандемия стала катализатором изменений в медицине и технологиях

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила мир до точки невозврата, в том числе она стала катализатором изменений в медицине и технологиях. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мир изменился так, что фразу по поводу вернуться к прошлому состоянию, [это] уже фактически невозможно, трансформация уже произошла. Пандемия сама по себе уже стала катализатором многих изменений как в медицине, так и в технологиях. Наука фактически стала фронтом последнего периода", - сказал он на Конгрессе молодых ученых.

В частности, говоря о здравоохранении, Мурашко сообщил, что основным его принципом сегодня является принцип безопасности. "Мы все прекрасно владеем принципом "не навреди", поэтому когда идет разговор о том как быстро меняться и как быстро продвигать те или иные разработки - это, конечно, в первую очередь регулирование, оно построено на "докажите эффективность" и "докажите безопасность", - два основополагающих момента, которые закладываются в принципе регулирования", - обозначил Мурашко.

Он отметил, что в части изменения регулирования есть три основных принципа - изменение технологий, сокращение сроков, сбор доказательств по эффективности и безопасности. "Изменение регулирования по медицинским изделиям позволило увеличить по сравнению с 2019 годом в 2020 году на 20% [количество] зарегистрированной продукции. <...> И в 2021 году эта цифра, по сравнению с 2019 годом, будет перекрыта как минимум на четверть", - заключил он.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.