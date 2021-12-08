ТАСС поговорил со свидетелями перестроечной эпохи о распаде СССР

Героями проекта стали бывший премьер-министр РФ (1999) Сергей Степашин, экс-глава Государственного архива РФ (1992-2016) Сергей Мироненко, бывший госсекретарь РФ (1991-1992) Геннадий Бурбулис, бывший руководитель администрации президента РФ (1997-1998) Валентин Юмашев и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, в 1992 году занимавший пост министра внешних экономических связей РФ.



"Я 1999 года рождения и не застал СССР, - говорит Иван Сурвилло. - Уже выросло целое поколение россиян таких же, как я - кто знает о Советском Союзе и его распаде только по учебникам новейшей истории". По словам журналиста ТАСС, "Свидетели Перестройки" - это попытка человека другого поколения понять, какой была страна, через беседы с людьми, которые жили в то время. "Мы часто слышим, что "тогда" было лучше - трава зеленее, небо голубее, и вообще, время было другое. Я всю жизнь внутренне сомневался в этом тезисе. И не зря. Разговоры с героями уверили меня в мысли, что время всегда одинаково хорошее", - добавил Сурвилло.



Серию видео-интервью открывает беседа со Степашиным. Он рассказал о причинах парада суверенитетов, как была закрыта Коммунистическая партия Советского Союза и почему Беловежское соглашение оказалось ошибкой, а также поделился тем, что вызывало у него гордость, а что - чувство стыда в годы СССР.



Серии проекта будут выходить в течение декабря. Свидетели и непосредственные участники тех событий расскажут Ивану Сурвилло, почему распад Советского Союза стал неожиданностью, какую роль сыграл августовский путч 1991 года и чего им не хватает сегодня из того, что было в СССР.



"Еще в древнем Риме возникло крылатое выражение Historia est magistra vitae ("История - учительница жизни"). Довольно скоро возникло и укрепилось убеждение, что история никогда, никого и ничему не учит. Великий русский историк, любитель афоризмов, Василий Осипович Ключевский на это ответил, что, да, история никогда никого ничему не научила, но зато она жестоко карает за свое незнание, - отметил герой проекта Сергей Мироненко. - Проект ТАСС возвращает нас к событиям 30-летней давности, резко изменившим историю нашей страны. Для одних это катастрофа, для других возможность открыть дорогу к новой, лучшей жизни. Именно об этом говорят современники распада СССР".