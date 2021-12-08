В Москве проведут эксперимент по организации приема граждан по видеосвязи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по организации приема и консультаций граждан по видео-конференц-связи проведут в Москве. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы проведет эксперимент по организации приема и консультаций граждан в дистанционном формате - путем использования видео-конференц-связи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участие в эксперименте примут отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной власти столицы, аппарат мэра и правительства Москвы, а также центры госуслуг "Мои документы".

В дистанционном формате может проводиться личный прием и консультации граждан, правила проведения которых будут утверждены соответствующими органами исполнительной власти по согласованию с Департаментом информационных технологий Москвы.

Кроме того, впервые москвичи смогут записаться на консультации по различным вопросам, в том числе для получения разъяснений относительно возможности и порядка получения государственных услуг и сервисов. При этом внедрение дистанционных форм взаимодействия не отменяет традиционного личного приема граждан в органах исполнительной власти Москвы.