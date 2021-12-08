Суд Москвы отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в среду отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу с требованием компенсации более 1,5 млн рублей за высказывания относительно ее творчества в эфире телеканала "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З. Т. к Гришковцу Е. В. и ООО "Телеканал "Дождь" о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда", - сказали в суде.

Изначально певица обратилась с иском в Центральный районный суд Калининграда, который вернул исковое заявление в связи с неподсудностью этому суду. Певица требовала от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" и опровержения.

По данным телеканала, Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн". Сам писатель заявлял, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно творчества певицы и готов принести ей извинения. В обоснование требований о компенсации морального вреда певица указала, что Гришковец, давая интервью ведущему программы "Би Коз", высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой". Слова писателя, как указывает истец, негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.