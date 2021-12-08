Количество рейсов в аэропорту Геленджика в период новогодних каникул вырастет в два раза

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Количество рейсов, которые обслужит аэропорт Геленджика, в период новогодних праздников вырастет в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"В период с 22 декабря 2021 года по 10 января 2022 года аэропорт Геленджик обслужит 160 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Количество перелетов вырастет в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В этот период авиакомпания S7 Airlines будет выполнять два ежедневных рейса в столичный аэропорт Домодедово. Кроме того, с 27 декабря по 10 января также из Домодедово в Геленджик полеты будут осуществлять "Уральские авиалинии". Во Внуково из Геленджика полеты продолжит выполнять авиакомпания Utair. В период каникул рейсы будут ежедневными.

"Также в расписании сохранятся рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании "Россия". Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Кроме того, в расписании аэропорта сохранятся субботние рейсы в Челябинск авиакомпании Red Wings", - отметили в пресс-службе.

Аэропорт в Геленджике - единственный из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного, его пассажиропоток в 2020 году составил около 482 тыс. человек.

Последняя реконструкция аэропорта завершилась в 2010 году, в 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - "Аэропорт "Геленджик" у "ВестЮн". В 2020 году в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края, началась модернизация авиаузла. Будет построен новый терминал, после запуска которого аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Строительство терминала планируется завершить к концу 2021 года, общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей.