На "Зеленую премию" РЭО отправили заявки более 1 тыс. экопроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) принял более 1 тыс. заявок на "Зеленую премию" от компаний, волонтеров, СМИ, образовательных и культурных учреждений, победителей назовут 22 декабря. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"Прием заявок на "Зеленую премию" завершен. Более тысячи проектов подали на конкурс, представленный в пяти номинациях. Жюри, в состав которого вошли эксперты, определит лидеров. Премию будут вручать за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде, а главная цель, которую преследует "Зеленая премия", это привлечение внимания и стимулирование граждан стать более осознанными и экологически активными", - сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Номинация "Общество /волонтерство / частные экоинициативы" стала одной из самых популярных. Проекты, поданные на конкурс, самые разные по охвату: небольшие субботники в крохотных городах и масштабные всероссийские волонтерские движения "Делай!" и "Волонтеры-экологи" с проектами в десятках регионов страны, и "Чистые игры", которые уже вышли на международный уровень. Кроме того, было немало нишевых инициатив - например, обмен старыми вещами, лекции о переработке отходов, технологические стартапы, проекты в области экологизации мероприятий, внедрение фудшеринга или подписка на вывоз вторсырья из дома. Многие проекты привлекают детскую и студенческую аудиторию, а география волонтерских акций по всей стране охватывает и столицу, и сельские поселения, Арктику и Кавказ.

Также жюри оценит экологическую деятельность коммерческих компаний, включая изготовление уличной мебели из пластиковых пакетов, 100% утилизацию пищевых отходов, сбор макулатуры, батареек, установку фандоматов и баков для вторсырья и тому подобное. От медиа жюри получило заявки по проектам среди СМИ, телеграм-каналов, подкастов, YouTube-каналов, приложений и даже сериалов. Приложения представлены проектами общественного контроля за свалками, картами с контейнерами для раздельного сбора и пунктами приема для вторсырья.

В номинации "Образование" много заявок пришло как от российских вузов, так и от частных организаций. Программы направлены на повышение квалификации, экопросвещение среди детей и подростков. Номинация "Культура" пополнилась заявками от музеев, галерей, лабораторий, брендов одежды, фестивалей.

"Зеленая премия" была организована РЭО в рамках реформы обращения с отходами. Конкурс представлен в пяти номинациях - "бренды", "культура и искусство", "общественные организации и волонтеры", "образовательные учреждения", "медиапроекты", еще две номинации рассматриваются отдельно в "Зеленом рейтинге" - это "деятельность региональных операторов" и "регионы".

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.