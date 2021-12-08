Регионы получат полномочия проводить мероприятия по адаптации к изменению климата

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал поправку к законопроекту о региональной власти, согласно которой субъекты РФ получат право проводить мероприятия в связи с климатическими изменениями.

"На Госсовете ряд министерств выступил по поводу климатических изменений", - отметил на заседании комитета его председатель Павел Крашенинников. В связи с этим к законопроекту была предложена поправка, согласно которой "в полномочия региона по совместному ведению входят мероприятия по адаптации к изменениям климата на территории Российской Федерации и соответствующего субъекта РФ".

Ранее комитет поддержал поправку в законопроект, которая устанавливала исчерпывающий перечень полномочий регионов.

Новый базовый законопроект о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 9 декабря.