Эксперт заявил, что переход на антиген-тест позволит эффективнее выявлять коронавирус в РФ

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Переход от ПЦР-тестов к тестированию на антиген для проверки на коронавирус пассажиров в аэропортах позволит эффективнее выявлять штамм "омикрон" в России, поскольку результаты теста можно узнать в течение 10 минут. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) и бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов.

7 декабря Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщала, что решение сократить срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус связано с особенностями штамма "омикрон".

"Инкубационный период средний для этого вируса - это где-то пять-шесть дней. Если, например, вы измеряете это через три дня после заражения, то тест будет отрицательным, а на четвертый день он будет положительным. Именно из-за этого за рубежом сейчас ввели дополнительный тест на антиген, он, правда, гораздо менее чувствительный, чем ПЦР-тест. Дело в том, что он измеряет уровень антигена белка S в течение десяти минут. Этот тест работает на высокие концентрации вируса, и работает мгновенно. Я лично считаю, что переход на этот тест был бы лучше - и по времени, и по денежным затратам он примерно одинаковый с ПЦР-тестом, но зато он позволяет выявить эту инфекцию в течение десяти минут, то есть в момент нахождения пассажира в аэропорту", - сказал Нетесов.

Эксперт уточнил, что сейчас стало известно о некоторых ПЦР-диагностиках, не выявляющих вариант "омикрон", потому что они настроены на области в S-белке коронавируса, которые больше всего заметны, однако, по словам Нетесова, как минимум три российские тест-системы способны точно обнаруживать новый штамм. "По сведениям, которые я получил вчера вечером, как минимум три распространенные российские тест-системы ПЦР хорошо улавливают этот вариант, потому что замены [у штамма "омикрон"] в основном в S-белке, а эти диагностики настроены на белки полимеразы, в которых замен нет", - сказал Нетесов.